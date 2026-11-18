Фіксуються перебої з електропостачанням у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів

Увечері 18 листопада російська терористична армія атакувала обʼєкти енергетики на півдні Одещини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Внаслідок ударів фіксуються перебої з електропостачанням у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів області. Постраждалих, на щастя, немає», – йдеться у повідомленні.

Кіпер наголосив, що наразі енергетики оцінюють наслідки атак та працюють на відновленням.

Раніше російська терористична армія атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК на Одещині. Тоді 41 тис. родин залишилась без світла.

Нагадаємо, Росія вже понад місяць систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, намагаючись залишити без електроенергії цілі міста та регіони. Найскладніша ситуація зі світлом 16 листопада була у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.