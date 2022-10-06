В Одесі посадовець Мін’юсту збирав щомісячну «данину» з підлеглих

Організатор оборудки забирав собі половину від встановленої премії для підлеглих, яку вони отримують за стягнутий з порушника виконавчий збір

Загальний обсяг поборів з кожного підпорядкованого начальника структурного підрозділу становив більше $1 тис. в місяць

Служба безпеки України викрила на масових поборах керівництво державної виконавчої служби Одещини. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«У межах протидії системним загрозам управлінню державою Служба безпеки та Національна поліція ліквідували схему системного вимагання грошей у Південному міжрегіональному управлінні Мін’юсту. До організації незаконної діяльності причетний один із заступників держустанови», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що високопосадовець налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від учасників виконавчих проваджень за «прискорену» процедуру зняття арешту з особистого майна. Схема передбачала, що гроші з людей мали вимагати державні виконавці. Вони ж повинні були передавати кошти у вигляді щомісячної «данини» через своїх безпосередніх керівників.

«Загальний обсяг поборів з кожного підпорядкованого начальника структурного підрозділу становив більше $1 тис. в місяць. Крім того, організатор оборудки забирав собі половину від встановленої премії для підлеглих, яку вони отримують за стягнутий з порушника виконавчий збір», – додають в СБУ.

Щоб приховати незаконну діяльність, чиновник залучив свого знайомого як «посередника» для передачі грошей. Правоохоронці затримали обох зловмисників в Одесі під час одержання чергової суми неправомірної вигоди.

Раніше співробітники СБУ задокументували незаконну передачу фігурантам ще майже 200 тис. у гривневому еквіваленті. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Раніше повідомлялося, що ДБР затримало на хабарі чиновника з департаменту транспорту Київради.