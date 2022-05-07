СБУ затримала блогерів, які публікували ракетний обстріл Одеси (відео)

Відеоблогери знімали та публікували ракетний обстріл Одеси, у такий спосіб, допомагаючи російській армії

З початку доби 7 травня росіяни, за допомогою стратегічної авіації, випустили по Одещині вже шість ракет. Троє людей корегували ворога. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Відеоблогери знімали та публікували ракетний обстріл Одеси, у такий спосіб, допомагаючи російській армії.

Служба безпеки України оперативно викрила їх і провела відповідні бесіди.

«Сьогодні, 7 травня, три особи попрацювали корегувальниками для ворога в Одесі. Свідомо чи несвідомо вони зробили це – встановить слідство. Ми ж звертаємось до усіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об'єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів», – повідомили в СБУ.

Свідомо чи несвідомо вони зробили це – встановить слідство.

У відомстві закликали робити навпаки: передавати відомості про дислокацію ворога, щоб українські військові якнайшвидше забезпечили його знищення.

Нагадаємо, російські війська 7 травня нанесли по Одесі удар 6 ракетами за допомогою стратегічної авіації.

4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечино багатоповерхові будинки поряд.

Ще дві ракети знов нанесли ураження по пошкоджений раніше злітно-посадковій смузі та приводу керування польотами Одеського аеропорту.