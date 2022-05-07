Троє захисників «Азовсталі» загинули, забезпечуючи евакуацію цивільних

У п’ятницю із «Азовсталі» евакуйовано всіх жінок, дітей та людей похилого віку

Ще шестеро українських військових поранено

Три українські захисники загинули під час евакуації цивільних громадян з території «Азовсталі», ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на командування полку «Азов».

«Під час евакуації цивільних з території заводу поклали життя троє військовослужбовців та шестеро отримали важкі поранення.

Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину. Двоє загинули від бомб, які скидали БПЛА», - йдеться у поввідомленні.

Нагадаємо, 6 травня, з «Азовсталі» у Маріуполі вдалося евакуювати 50 жінок, дітей та людей старшого віку.

До слова, Україна закликає «Лікарів без кордонів» допомогти врятувати захисників «Азовсталі». ЗА повідомленням британської розвідки, поки триває український опір на «Азовсталі» в Маріуполі, російські втрати зростають, а їхні оперативні плани на Донбасі зриваються.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Кремль поставив перед своїми військами чітке завдання – «добити за будь-яку ціну» полк Нацгвардії «Азов» у Маріуполі.

Також українські захисники, котрі боронять «Азовсталь», спростували черговий фейк, пояснивши для чого вони виходили з білим прапором до російських військових.