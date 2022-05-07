Ракетний удар по Одесі: стали відомі подробиці
Чотири ракети влучили в об'єкт інфраструктури
Російські війська 7 травня нанесли по Одесі удар 6 ракетами за допомогою стратегічної авіації. Про це інформує речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечино багатоповерхові будинки поряд, повідомляє оперативне командування «Південь».
Ще дві ракети знов нанесли ураження по пошкоджений раніше злітно-посадковій смузі та приводу керування польотами Одеського аеропорту.
На місцях влучання працюють рятувальники, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи.
Пожежу на площі близько 900 кв. м ліквідовано. Триває розбір завалів.
Залучено понад 60 рятувальників. Постраждалих наразі нема. Інформація уточнюється.
Раніше повідомлялося, що ракетного удару по Одесі 7 травня завдали найновішими крилатими ракетами Х-101. Такі запускають зі стратегічних бомбардувальників із глибини російської території.
Також сьогодні вночі на Донеччині у Бахмуті через нічний авіаобстріл російських загарбників загинула одна людина, але жертв може бути більше.
Окрім того, 7 травня окупанти нанесли ракетний удар чотирма крилатими ракетами по Одещині. Удар здійснювали літаки стратегічної авіації.
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