Ракетний удар по Одесі: стали відомі подробиці

Чотири ракети влучили в об'єкт інфраструктури

Російські війська 7 травня нанесли по Одесі удар 6 ракетами за допомогою стратегічної авіації. Про це інформує речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечино багатоповерхові будинки поряд, повідомляє оперативне командування «Південь».

Ще дві ракети знов нанесли ураження по пошкоджений раніше злітно-посадковій смузі та приводу керування польотами Одеського аеропорту.

На місцях влучання працюють рятувальники, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи.

Пожежу на площі близько 900 кв. м ліквідовано. Триває розбір завалів.

Залучено понад 60 рятувальників. Постраждалих наразі нема. Інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося, що ракетного удару по Одесі 7 травня завдали найновішими крилатими ракетами Х-101. Такі запускають зі стратегічних бомбардувальників із глибини російської території.

Також сьогодні вночі на Донеччині у Бахмуті через нічний авіаобстріл російських загарбників загинула одна людина, але жертв може бути більше.

Окрім того, 7 травня окупанти нанесли ракетний удар чотирма крилатими ракетами по Одещині. Удар здійснювали літаки стратегічної авіації.



