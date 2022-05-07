Харківщина: двом посадовцям оголосили підозри у держраді

Колаборантам загрожує покарання – від 15 років до довічного ув'язнення

Голова Старого Салтова добровільно перейшов на бік окупантів

Про підозру у державній зраді 7 травня оголосили голові Старого Салтова Едуарду Коновалову та секретарю Вільховатської сільради Надії Антоновій. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За матеріалами слідства, одразу після окупації Старого Салтова Коновалов добровільно перейшов на бік окупантів, забезпечував їх житлом, агітував населення не чинити ворогам опір.

Надія Антонова перейшла на бік загарбників в селі Кутузівка. Вона налагодила співпрацю з керівником російських військових з позивним «Вітязь». Антонова здала ветеранів АТО/ООС, мисливців та правоохоронців, змушувала місцевих носити білі пов’язки.

Обом оголосили про підозру за статтею «Державна зрада в умовах воєнного стану». Їм загрожує покарання – від 15 років до довічного ув'язнення. Розслідування триває.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують атакувати мирних мешканців Харківщини. 7 травня окупанти обстрілювали населені пункти Чугуївської, Золочівської та Красноградської громад.

Із окупованих Руських Тишок до Харкова медикам екстреної допомоги вдалося вивезти трьох поранених цивільних. Їм надають всю необхідну допомогу.

Напередодні під час обстрілу Харкова окупанти влучили у стадіон «Динамо» (фото).

А 3 травня рашисти знову обстріляли центр міста.

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