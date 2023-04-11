Головна Одеса Новини
search button user button menu button

СБУ затримала чиновника Одеської митниці: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала чиновника Одеської митниці: деталі
До організації «схеми» причетний старший державний інспектор митного посту «Білгород-Дністровський»
фото: пресслужба СБУ

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою

У результаті слідчо-оперативних дій на Одеській митниці ліквідовано злочинний механізм одержання грошей за ввезення до нашої країни незадекларованої готівки. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До організації «схеми» причетний старший державний інспектор митного посту «Білгород-Дністровський». Він вимагав «відкати» до 3% від загальної суми валюти, яку без декларування завозили на митну територію України.

Зафіксовано, що за його сприяння через кордон намагалися перевезти декілька мільйонів у гривневому еквіваленті. За хабар чиновник обіцяв ділкам безперешкодний валютний «трафік», не вдаючись у походження готівкових коштів. Співробітники СБУ затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди за «пропуск» партії незадекларованих грошей.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину, зокрема перевіряється причетність до цього інших працівників митниці.

Нагадаємо, що з початку цього року це вже четверта корупційна схема, яку Служба безпеки ліквідувала на Одеській митниці.

Раніше СБУ викрила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці.

Теги: СБУ митниця Одещина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

СБУ затримала чиновника Одеської митниці: деталі
СБУ затримала чиновника Одеської митниці: деталі
Полювання на Himars закінчилося арештом. Український військовий працював на ворога
Полювання на Himars закінчилося арештом. Український військовий працював на ворога
Відбирав у солдатів бойові доплати: суд відправив скандального командира під варту
Відбирав у солдатів бойові доплати: суд відправив скандального командира під варту
Посадовець військової частини на Одещині відібрав у солдатів доплати на 600 тис. грн
Посадовець військової частини на Одещині відібрав у солдатів доплати на 600 тис. грн
Без Гагаріна: у Одеській області оригінально декомунізували вулицю
Без Гагаріна: у Одеській області оригінально декомунізували вулицю
На Одещині кішка ледь не вбила свою господарку
На Одещині кішка ледь не вбила свою господарку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Митрополит, якого Московська церква усунула з Хмельницької єпархії, пояснив, за що його покарали
67K
Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак
55K
Втрата «Мрії». Компанія, яка страхувала лайнер, повідомила сумну новину
15K
«Мы – русские». Митрополит УМЦ МП пояснив, звідки у хмельницькому храмі взялась російська пропаганда
6586
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3809
Чи планує Путін «Великоднє перемир’я»? Кремль зробив заяву

Новини

Ахметов йде ще в один суд проти Росії
Сьогодні, 11:17
Ворожий гелікоптер і дев’ять безпілотників: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:33
Повернувся з Греції: під Бахмутом загинув 26-річний українець
Сьогодні, 06:15
ЗСУ зможуть звільнити Крим вже до кінця літа – Ходжес
Сьогодні, 01:27
Ворог сподівається на «Великоднє перемир'я»: полковник ЗСУ розкрив плани росіян на фронті (відео)
Вчора, 23:42
У Мелітополі окупанти заборонили колаборантам виїжджати з міста
Вчора, 23:22

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту