СБУ затримала чиновника Одеської митниці: деталі

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою

У результаті слідчо-оперативних дій на Одеській митниці ліквідовано злочинний механізм одержання грошей за ввезення до нашої країни незадекларованої готівки. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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До організації «схеми» причетний старший державний інспектор митного посту «Білгород-Дністровський». Він вимагав «відкати» до 3% від загальної суми валюти, яку без декларування завозили на митну територію України.

Зафіксовано, що за його сприяння через кордон намагалися перевезти декілька мільйонів у гривневому еквіваленті. За хабар чиновник обіцяв ділкам безперешкодний валютний «трафік», не вдаючись у походження готівкових коштів. Співробітники СБУ затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди за «пропуск» партії незадекларованих грошей.

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Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину, зокрема перевіряється причетність до цього інших працівників митниці.

Нагадаємо, що з початку цього року це вже четверта корупційна схема, яку Служба безпеки ліквідувала на Одеській митниці.

Раніше СБУ викрила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці.