Сексуальне насильство над малолітніми: на Одещині керівника дитячого закладу звинувачують у статевих злочинах

Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі

На Одещині правоохоронці скерували до суду матеріали відносно керівника спеціалізованого дитячого закладу за його обвинуваченням у статевих злочинах щодо малолітніх вихованок.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Доведено, що протиправні дії відносно дівчаток, які не досягли чотирнадцятирічного віку, чоловік, на якого були покладені обов’язки щодо виховання та піклування про потерпілих, вчиняв протягом кількох років

За результатами проведення слідчих дій поліцейські встановили, що більше двох років 59-річний чоловік, на якого були покладені обов’язки щодо виховання та піклування про потерпілих, вчиняв відносно них розпусні дії та сексуальне насилля, що завдавало їм фізичного болю та розбещувало їх.

Чоловік запрошував дівчаток до свого кабінету подивитися мультики, поїсти солодощів та погратися і задовольняв свої сексуальні потреби шляхом демонстрації дітям свого інтимного органу, доторками ним до їхнього тіла та схилянням до зворотних дій.

З метою приховування злочину, правопорушник просив діток нікому не розповідати про їхні «ігри», пояснюючи, що це їхня з ним таємниця, про яку ніхто не повинен знати.

Слідчі зібрали докази вини правопорушника та скерували до суду обвинувальний акт. Згідно з санкціями статей, за сексуальне насильство та розпутні дії щодо малолітніх обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі.

В Одесі розроблена широка мережа допомоги постраждалим від насильства, яка надається і стаціонарно, і в онлайн режимі. Раніше повідомлялося, куди звернутись постраждалим від насилля в Одесі безкоштовно й анонімно.

Нагадаємо, в Одесі водія таксі та його брата запроторили за ґрати на 10 років за зґвалтування пасажирки.