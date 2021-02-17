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    В Одеській області племінник вбив рідного дядька

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    За скоєне йому загрожує до десяти років ув'язнення - В Одеській області племінник вбив рідного дядька
    За скоєне йому загрожує до десяти років ув'язнення
    фото: od.npu.gov.ua

    Чоловік помер від набряку мозку, закритої черепно-мозкової травми та множинних переломів ребер

    На Одещині неповнолітній племінник до смерті забив ногами дядька

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одесі.

    Потерпілий 32-річний чоловік відпочивав в компанії товаришів. Серед них був його неповнолітній племінник. Там між родичами виникла суперечка, яка продовжилася по дорозі додому. Розлючений зауваженнями юнак збив дядька з ніг, кілька разів вдарив його ногами по голові й тулубу та пішов геть.

    Мати потерпілого розповіла, що її закривавлений син прийшов додому після опівночі та ліг спати, але хто його побив, не сказав. Вже за кілька годин жінка виявила його без ознак життя і звернулася до поліції. Згідно з висновком експерта, чоловік помер від набряку мозку, закритої черепно-мозкової травми та множинних переломів ребер.

    Хлопця затримали менш ніж за добу. До обрання запобіжного заходу зловмисник поміщений в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до десяти років ув'язнення.

    Нагадаємо, в Одесі водія таксі та його брата запроторили за ґрати на 10 років за зґвалтування пасажирки.

    Теги: суд Одеса вбивство поліція злочин
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