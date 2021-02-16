13 років за ґратами: вінничанин, який зґвалтував 6-річну дівчинку, посадять у в’язницю

Особливо тяжкий злочин стався на початку 2020 року

Окрім того, дитині присудили компенсацію

У Вінницькому міському суді Вінницької області завершили розгляд кримінального провадження щодо зґвалтування дитини.

Обвинуваченого чоловіка визнали винним в зґвалтування малолітньої падчерки та засудили його до 13 років ув’язнення.

Окрім того, дитині присудили компенсацію, повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

Особливо тяжкий злочин стався на початку 2020 року в м. Вінниці. 37-річного зловмисника поліцейські затримали відразу за місцем проживання. Поки тривало слідство зловмисник знаходився в ізоляторі тимчасового тримання.

20 січня минулого року до поліції звернулась мати дитини та повідомила, що за місцем спільного проживання її співмешканець вступив у статеві зносини з її малолітньою донькою.

Після проведення всіх необхідних процесуальних дій та експертиз, які підтвердили вину чоловіка, слідчі скерували матеріали розслідування з обвинувальним актом до Вінницького міського суду.

Суд визнав підсудного винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст.152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України та засудив його до 13 років ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі водія таксі та його брата запроторили за ґрати на 10 років за зґвалтування пасажирки.