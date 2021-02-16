До 10 років позбавлення волі: одеський таксист сяде в тюрму за зґвалтування

Прокурори повністю довели вину підсудних.

В Одесі водія таксі та його брата запроторили за ґрати на 10 років за зґвалтування пасажирки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Одеській області.

Суд призначив водію таксі та його брату позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна за розбій та зґвалтування. Прокурори повністю довели вину підсудних. Чоловіків визнали винними зокрема у двох злочинах. Перший стався ще у травні 2019 року. Тоді брати у Суворовському районі напали на 23-річну дівчину, сильно побили й пограбували її.

А вже у липні того ж року чоловіки через мобільний додаток для служби таксі "Тачка" прийняли замовлення від 25-річної одеситки на її перевезення. Після того, як громадянка сіла до автомобіля, чоловіки завезли її до безлюдних полів зрошення, де погрожуючи ножем, зґвалтували, забрали речі й залишили в очереті.

Нагадаємо, на Одещині чоловік вбив знайомого заради 100 тис. грн. Як встановили поліцейські, які виявили 54-річного небіжчика у лісосмузі біля села Барабой, чоловік попросив 29-річного колегу відвезти його до Болграду, де він хотів придбати автомобіль. По дорозі підозрюваний зупинився під приводом справити природні потреби, вдарив потерпілого по голові та задушив дротом. Щоб приховати злочин, він відтягнув бездиханне тіло від узбіччя, накрив курткою і, забравши близько 100 тисяч гривень й мобільний телефон вбитого, поїхав геть.