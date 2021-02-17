Ґвалтували хлопчика та юнака: у Києві поліція затримала двох збоченців

Зґвалтування відбувалися у двох районах Києва

Зґвалтування відбувалися у двох районах Києва

Молодик протягом року вдома ґвалтував дев'ятирічного пасинка

Столичні правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у зґвалтуваннях дев'ятирічної дитини і 18-річного хлопця. Злочини сталися в Оболонському та Голосіївському районах Києва.

Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на інформацію власних джерел.

Ґвалтівникам 28 і 47 років. Вони – жителі Києва.

«28-річний чоловік, затриманий поліцейськими 15 лютого, протягом року вдома ґвалтував дев'ятирічного пасинка, коли його мати була на роботі. Жінка довгий час не помічала того, що відбувається, поки дитина сама не розповіла їй», – повідомило джерело.

Співрозмовник видання додав, що мати хлопчика і підозрюваний не реєстрували шлюб.

У другому випадку 18-річного хлопця ґвалтував чоловік, який жив у тому ж багатоквартирному будинку.

Розслідування триває.

Раніше поліція Київської області викрила ґвалтівника, який тривалий час вчиняв сексуальне насильство відносно дітей та фільмував свої розпусні дії.

Влітку 2020 року Подільським районним судом Києва до 10 років позбавлення волі засуджено педофіла, який намагався зґвалтувати 10-річну школярку.

Столичною прокуратурою повідомлено про підозру 50-річному чоловіку у розбещенні двох 13-річних дівчат та виготовленні фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру за участі однієї з них

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