В Одеській опері не вбачають зв’язку в нападі на режисера Лавренчука з його професійною діяльністю

Головний режисер театру зауважив, що дирекція театру теж вирішила не продовжувати контракт із ним

Директор Одеської опери прокоментувала напад на головного режисера театру Євгена Лавренчука і вважає, що даний інцидент немає зв’язку з професійною діяльністю, зокрема продовженням його контракту в театрі.

«Так сталося, що у головного режисера театру виникла низка проблем – і в житті, і в творчій діяльності в театрі. Але не бачу підстав поєднувати скоєння нападу на Євгена Лавренчука, подробиць якого не знаємо, з відмовою дирекції продовжувати з ним контракт», – зазначила гендиректор Одеського національного академічного театру опери та балету Надія Бабич Бабич в коментарі Укрінформу.

На її думку, «напад мають розслідувати і знайти злочинців правоохоронці, а що стосується театру, то дирекція торік підставила плече Лавренчуку – надала у липні фінансову допомогу для оплати його лікування обсягом 1 тис. дол.».

За словами Бабич, можна лише шкодувати, що головний режисер вирішив поєднати нецивілізований напад зі справами театру, який успішно реалізував творчий експеримент. Дирекція театру також запропонувала Лавренчуку підписати цивільно-правову угоду про здійснення постановки в театрі «Запорожця за Дунаєм», але марно – він відмовився від пропозиції.

Головний режисер театру зауважив, що дирекція театру теж вирішила не продовжувати контракт із ним як головним режисером.

Нагадаємо, 1 березня головний режисер Одеської опери Євген Лавренчук повідомив про скоєння на нього нападу невідомими зловмисниками. При цьому головреж припустив, що напад може бути пов'язаний із професійною діяльністю, оскільки йому неодноразово натякали, що він має піти з театру, і навіть погрожували.

«Наприкінці жовтня 2020 року я отримав два анонімних дзвінки на телефон, де чоловічий голос казав: «Валіть з театру і будете цілий». На «ви», – уточнив Лавренчук.