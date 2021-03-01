Одеса тріщить по швах: в будинку обвалилася стіна, мешканців відселили (фото, відео)

Будинок звели у 1879 році, це пам'ятка архітектури місцевого значення під назвою «Будинок прибутковий»

У центрі Одеси обвалилася стіна будинку – пам'ятки архітектури.

Обвал стався на вулиці Ніжинській, 16, повідомляє odessa-life.

Стіна впала в ніч на понеділок, 1 березня.

Це той будинок, в якому в суботу, 27 лютого, утворилася тріщина, а мешканців евакуювали.

Будинок звели у 1879 р, це пам'ятка архітектури місцевого значення під назвою «Будинок прибутковий». У 1909 - 1924 роках в будинку жив письменник Лев Славін.

Обвал стався в районі 3 години ночі. Ніхто не постраждав, оскільки мешканців квартир відселили ще в суботу.

У результаті обвалення також пошкоджений сусідній двоповерховий будинок №14. Падаючі камені пробили йому дах, також завалилась стіна, яка прилягала до аварійного флігеля.

З пошкодженої квартири відселили мешканця. Він приєднався до людей, яких в суботу відселили з сусіднього будинку.