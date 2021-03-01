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    Одеса тріщить по швах: в будинку обвалилася стіна, мешканців відселили (фото, відео)

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    Стіна впала в ніч на понеділок, 1 березня - Одеса тріщить по швах: в будинку обвалилася стіна, мешканців відселили (фото, відео)
    Стіна впала в ніч на понеділок, 1 березня
    фото: odessa-life.od.ua

    Будинок звели у 1879 році, це пам'ятка архітектури місцевого значення під назвою «Будинок прибутковий»

    У центрі Одеси обвалилася стіна будинку – пам'ятки архітектури.

    Обвал стався на вулиці Ніжинській, 16, повідомляє odessa-life.

    Стіна впала в ніч на понеділок, 1 березня.

    Це той будинок, в якому в суботу, 27 лютого, утворилася тріщина, а мешканців евакуювали.

    Будинок звели у 1879 р, це пам'ятка архітектури місцевого значення під назвою «Будинок прибутковий». У 1909 - 1924 роках в будинку жив письменник Лев Славін.

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    Одеса тріщить по швах: в будинку обвалилася стіна, мешканців відселили (фото, відео)
    Одеса тріщить по швах: в будинку обвалилася стіна, мешканців відселили (фото, відео)
    Одеса тріщить по швах: в будинку обвалилася стіна, мешканців відселили (фото, відео)
    Одеса тріщить по швах: в будинку обвалилася стіна, мешканців відселили (фото, відео)
    Одеса тріщить по швах: в будинку обвалилася стіна, мешканців відселили (фото, відео)
    Одеса тріщить по швах: в будинку обвалилася стіна, мешканців відселили (фото, відео)
    Одеса тріщить по швах: в будинку обвалилася стіна, мешканців відселили (фото, відео)
    фото:Думська

    Обвал стався в районі 3 години ночі. Ніхто не постраждав, оскільки мешканців квартир відселили ще в суботу.

    У результаті обвалення також пошкоджений сусідній двоповерховий будинок №14. Падаючі камені пробили йому дах, також завалилась стіна, яка прилягала до аварійного флігеля.

    З пошкодженої квартири відселили мешканця. Він приєднався до людей, яких в суботу відселили з сусіднього будинку.

    Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура домоглися заборони на проведення будівельних робіт на території пам’ятки архітектури в Одесі, відомої як «Дача Маразлі». Комплекс будівель, які становлять історичну цінність, опинився під загрозою руйнування через дії забудовника: на цій території планували побудувати багатоповерхівки та паркінг. «За клопотанням детективів НАБУ і прокурорів САП, ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду накладено арешт на земельні ділянки площею понад 1 га, в межах яких розташовано комплекс споруд «Дачі Маразлі», – йдеться в повідомленні.

    Теги: Одеса будинок
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