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    На одеському морвокзалі може з’явитися скульптура капітана далекого плавання

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    Бронзовий капітан повинен з'явитися навпроти скульптури &laquo;Дружина моряка&raquo; - На одеському морвокзалі може з’явитися скульптура капітана далекого плавання
    Бронзовий капітан повинен з'явитися навпроти скульптури «Дружина моряка»
    фото: dumskaya.net

    Скульптуру хочуть розмістити в західній частині вокзалу

    В Одесі може з’явитися скульптурна композиція «Капітан далекого плавання».

    Скульптуру хоче розмістити в західній частині одеського морвокзалу Чорноморська первинна організація Професійної спілки працівників морського транспорту України.

    Про це «Думській» повідомила член постійної комісії міськради з питань планування забудови території, міського дизайну, архітектури і охорони культурної спадщини Анастасія Большедворова.

    За її словами, відповідний лист профспілкові діячі направили на ім'я міського голови Геннадія Труханова. Витрати на виготовлення і установку композиції бере на себе організація.

    Ініціативу моряків підтримала історико-топонімічна комісія при виконкомі міськради і Адміністрація морських портів України.

    Бронзовий капітан повинен з'явитися навпроти скульптури «Дружина моряка» ( «Морячка»), створеної Олександром Токаревим в 2002 році. Судячи з усього, він же буде і автором нового пам'ятника.

    Нагадаємо, одеський скульптор Олександр Мілов представив ескіз монумента коронавірусу, який планується встановити в Дубаї (ОАЕ). За задумом автора, 9-тонний монумент має бути з поліефірної смоли, бетону й іржостійкої сталі.

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    Теги: Одеса мистецтво
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