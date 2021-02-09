В Одесі замінували Приморський райсуд

Співробітників і відвідувачів суду евакуювали

Анонім повідомив про мінування будівлі Приморського районного суду Одеси, який знаходиться на вулиці Балківській.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіціі в Одеській області.

Там відзначили, що повідомлення до правоохоронців надійшло в 09:39. Зараз його достовірність перевіряють.

Для цього до будівлі суду направили вибухотехніків, слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, кінологів та представників ДСНС.

У пресслужбі суду повідомили про те, що роботу відомства призупинили. Співробітників і відвідувачів суду евакуювали.

Нагадаємо, 8-го січня до Одеської поліції надійшли повідомлення про мінування кількох навчально-виховних закладів в Приморському та Київському районах міста. Про замінування дитсадків поліціянтів повідомили через електронну пошту. На місці працюють вибухотехніки та кінологи. Дітей евакуювали й викликали їхніх батьків. У той самий день анонім повідомив про мінування будівлі одеської спеціалізованої музичної школи-інтернату імені професора Столярського.