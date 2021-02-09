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    В Одесі замінували Приморський райсуд

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    До будівлі суду направили вибухотехніків, слідчо-оперативну групу&nbsp; - В Одесі замінували Приморський райсуд
    До будівлі суду направили вибухотехніків, слідчо-оперативну групу 
    фото: з відкритих джерел

    Співробітників і відвідувачів суду евакуювали

    Анонім повідомив про мінування будівлі Приморського районного суду Одеси, який знаходиться на вулиці Балківській.

    Про це повідомили в пресслужбі Нацполіціі в Одеській області.

    Там відзначили, що повідомлення до правоохоронців надійшло в 09:39. Зараз його достовірність перевіряють.

    Для цього до будівлі суду направили вибухотехніків, слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, кінологів та представників ДСНС.

    У пресслужбі суду повідомили про те, що роботу відомства призупинили. Співробітників і відвідувачів суду евакуювали.

    Нагадаємо, 8-го січня до Одеської поліції надійшли повідомлення про мінування кількох навчально-виховних закладів в Приморському та Київському районах міста. Про замінування дитсадків поліціянтів повідомили через електронну пошту. На місці працюють вибухотехніки та кінологи. Дітей евакуювали й викликали їхніх батьків. У той самий день анонім повідомив про мінування будівлі одеської спеціалізованої музичної школи-інтернату імені професора Столярського.

    Теги: Одеса замінування поліція
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