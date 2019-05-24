Штормове попередження оголошено в Одесі та області



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Прогноз погоди по Одесі і області на 25-29 травня

За інформацією Гідрометцентр Чорного та Азовського морів в найближчі 1-3 години 24 травня по Одеській області та Одесі очікується гроза, місцями під час Грози шквал 15-20 м/с.

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

прогноз погоди

від 21 год. 24 травня до 21 год. 25 травня 2019 р.

по м. Одесі

Мінлива хмарність. Невеликий дощ, вдень дощ, гроза, град.

Вітер західний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.

Температура морської води 18-19°.

по Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі невеликий дощ, вдень дощ, місцями значний, гроза, град.

Вітер західний, 9-14 м/с, під час грози місцями шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

На автошляхах області вранці димка, видимість 1-2 км.

26-27 травня

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

28-29 травня

Без істотних опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.