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    Ще один дефібрилятор з'явився в публічному місці в Одесі

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    Ще один дефібрилятор з'явився в публічному місці в Одесі

    Перша допомога на вулицях міста

    Публічний дефібрилятор встановили в офісі Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив засновник компанії FAST Федір Сердюк.

    Компанія здійснює спецпідготовку з надання першої допомоги.

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    Відповідну фотографію апарату Сердюк виклав з коментарем: «На фото - публічний дефібрилятор, який встановили не в офісі агрохолдингу або заводоуправлінні металургів, а в Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації».

    Крім того, за словами керівника компанії, практикуючих юристів та навчило своїх співробітників надавати першу допомогу. Сам апарат розташований за адресою - Канатна, 83.

    Джерело: Трасса Е-95

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