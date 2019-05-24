Ще один дефібрилятор з'явився в публічному місці в Одесі



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Перша допомога на вулицях міста

Публічний дефібрилятор встановили в офісі Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив засновник компанії FAST Федір Сердюк.

Компанія здійснює спецпідготовку з надання першої допомоги.

Відповідну фотографію апарату Сердюк виклав з коментарем: «На фото - публічний дефібрилятор, який встановили не в офісі агрохолдингу або заводоуправлінні металургів, а в Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації».

Крім того, за словами керівника компанії, практикуючих юристів та навчило своїх співробітників надавати першу допомогу. Сам апарат розташований за адресою - Канатна, 83.

Джерело: Трасса Е-95