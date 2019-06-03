Синоптики повідомили, коли на Вінниччині припиняться грози



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Гроза у Вінниці фото: vezha.vn.ua

Прогноз погоди на найближчі дні

Регулярні зливи з грозами втомлюють вінничан. За даними Укргідрометеоцентру, наприкінці тижня на Вінниччині зберігатиметься переважно дощова погода, але помірні опади не супроводжуватимуться грозами.

Синоптики прогнозують, що грози і зливи триватимуть по 5 червня.

З четверга слід очікувати мінливі опади і температуру повітря 24-26 градусів. Зміну погоди фахівці пояснюють переважанням південно-східного вітру, який прийде з іншим циклоном.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні у більшості областей України синоптики прогнозують дощі та грози.

Джерело: naparise.com