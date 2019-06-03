Синоптики повідомили, коли на Вінниччині припиняться грози
Гроза у Вінниці
фото: vezha.vn.ua
Прогноз погоди на найближчі дні
Регулярні зливи з грозами втомлюють вінничан. За даними Укргідрометеоцентру, наприкінці тижня на Вінниччині зберігатиметься переважно дощова погода, але помірні опади не супроводжуватимуться грозами.
Синоптики прогнозують, що грози і зливи триватимуть по 5 червня.
З четверга слід очікувати мінливі опади і температуру повітря 24-26 градусів. Зміну погоди фахівці пояснюють переважанням південно-східного вітру, який прийде з іншим циклоном.
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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні у більшості областей України синоптики прогнозують дощі та грози.
Джерело: naparise.com