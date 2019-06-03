Сьогодні у більшості областей України синоптики прогнозують дощі та грози



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Середня температура в понеділок становитиме 25-30°

У Києві сьогодні мінлива хмарність, проте без опадів

У понеділок, 3 червня, в більшості областей України очікуються короткочасні дощі, температура 25-30°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«3 червня в Україні мінлива хмарність. Вночі у східних та південних областях, вдень в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах півдня та сходу град і шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17, в південній частині 17-22°; вдень 25-30°, на Прикарпатті 19-24°», - йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

Раніше повідомлялося, що робочий тиждень в Україні почнеться з контрастів.