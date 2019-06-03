Негода в Одесі: повалені дерева заважають автомобілям і трамваям



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Відразу кілька дерев впали в Одесі дощовим вранці 3 червня

Поворот з проспекту Шевченка на вулицю Довженка перекрило впало дерево.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції.

При падінні дерево обірвало дроти.

Впала гілка і на лінію 13-го трамвая, на відрізку між проспектом Маршала Жукова і вулицею Академіка Корольова.

Крім того, є інформація і про обвалилася гілці на вулиці композитора Ніщинського.

Джерело: Таймер