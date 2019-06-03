Негода в Одесі: повалені дерева заважають автомобілям і трамваям
Відразу кілька дерев впали в Одесі дощовим вранці 3 червня
Поворот з проспекту Шевченка на вулицю Довженка перекрило впало дерево.
Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції.
При падінні дерево обірвало дроти.
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Впала гілка і на лінію 13-го трамвая, на відрізку між проспектом Маршала Жукова і вулицею Академіка Корольова.
Крім того, є інформація і про обвалилася гілці на вулиці композитора Ніщинського.
Джерело: Таймер