Вінничанин пропонує створити додатковий виїзд із мікрорайону Поділля
Чоловік подав до органів місцевої влади відповідну петицію
Вінничанин звернувся до міської ради із пропозицією створити додатковий виїзд із мікрорайону Поділля, оскільки в годину пік на інших виїздах з району часто утворюються затори. Чоловік пропонує розмістити виїзд від Вінницького фінансово-економічного університету до вул. Пирогова в районі зупинки Академіка Заболотного.
«Враховуючи те, що в годину пік при виїздах з мікрорайону Поділля постійно утворюються затори, а будівництво нових багатоповерхівок досі триває, пропоную розглянути варіант створення ще одного виїзду з мікрорайону.
Додатковий виїзд можна розмістити від Вінницького фінансово-економічного університету до вул.Пирогова в районі зупинки Академіка Заболотного з подальшою організацією переїзду через трамвайні колії.
Запропонований варіант вважаю кращим та простішим в організації, ніж варіант, запланований в плані зонування міста Вінниця 2017, що розміщений на сайті ВМР», – йдеться у петиції Юрія Українця.
Чоловік також додав орієнтовану схему нового виїзду.
На даний момент петиція зібрала 26 підписів, щоб її розглянули у міській раді, потрібно 350 підписів.
Джерело: vinnitsa.info