Вінничанин пропонує створити додатковий виїзд із мікрорайону Поділля



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Чоловік подав до органів місцевої влади відповідну петицію

Вінничанин звернувся до міської ради із пропозицією створити додатковий виїзд із мікрорайону Поділля, оскільки в годину пік на інших виїздах з району часто утворюються затори. Чоловік пропонує розмістити виїзд від Вінницького фінансово-економічного університету до вул. Пирогова в районі зупинки Академіка Заболотного.

«Враховуючи те, що в годину пік при виїздах з мікрорайону Поділля постійно утворюються затори, а будівництво нових багатоповерхівок досі триває, пропоную розглянути варіант створення ще одного виїзду з мікрорайону.



Додатковий виїзд можна розмістити від Вінницького фінансово-економічного університету до вул.Пирогова в районі зупинки Академіка Заболотного з подальшою організацією переїзду через трамвайні колії.

Запропонований варіант вважаю кращим та простішим в організації, ніж варіант, запланований в плані зонування міста Вінниця 2017, що розміщений на сайті ВМР», – йдеться у петиції Юрія Українця.

Чоловік також додав орієнтовану схему нового виїзду.

На даний момент петиція зібрала 26 підписів, щоб її розглянули у міській раді, потрібно 350 підписів.

Джерело: vinnitsa.info