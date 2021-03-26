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    Спалах Covid-19 у дитячому будинку в Одесі

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    Загалом у дитячому будинку мешкають 26 вихованців - Спалах Covid-19 у дитячому будинку в Одесі
    Загалом у дитячому будинку мешкають 26 вихованців
    фото: з відкритих джерел

    Це вже другий спалах коронавірусної інфекції у дитячому будинку «Перлинка»

    Четверо вихованці дитячого будинку «Перлинка», що розташований у Маячному провулку, 3 в Одесі захворіли на Covid-19. Про таке повідомив заступник директора Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Сергій Дементьєв, пише Суспільне.

    За його словами, хвороба у дітей протікає у легкій формі. Вони перебувають на самоізоляції.

    «Наразі фахівці лабораторного центру, департаменту охорони здоров'я, департаменту освіти та науки проводять комплекс заходів», – зазначив Дементьєв.

    Як пояснила директорка департаменту охорони здоров'я ОДА Наталія Одарій-Захар'єва, захворюваність на Covid-19 серед дітей по області зросла.

    Вона зазначила, що загалом у дитячому будинку мешкають 26 вихованців. Усіх дітей мають протестувати та слідкувати за їхнім станом здоров'я, запевнила Одарій.

    Зазначимо, це вже другий спалах коронавірусної інфекції у дитячому будинку «Перлинка». У липні 2020 року Covid-19 підтвердили у 15 дітей та 2 працівників закладу. Тоді дитбудинок закрили на карантин.

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 25 березня, лабораторно підтверджено 1545 нових випадків захворювання на Covid-19 на території Одеської області.

    Теги: Одещина коронавірус
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