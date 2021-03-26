Перші ковід-щеплення отримали викладачі Сумського університету (фото)

Згідно з офіційною інформацією МОЗ України, працівники сфери освіти зможуть вакцинуватися проти Covid-19 на третьому етапі вакцинації

В університетах України почалась вакцинація викладачів. Перші щеплення отримали співробітники Сумського національного аграрного університету. Про це повідомила пресслужба вишу.

Відомо, що кампанія вакцинації від Covid-19 цього тижня стартує також в стінах Ужгородського національного університету.

У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя теж уже формують попередні списки працівників, які виявили бажання пройти щеплення проти Covid-19 препаратом Covishield.

Про швидкий старт вакцинації повідомляє також пресслужба Київського університету ім. Грінченка.

Вчора вакцину від Covid-19 отримали ще понад 18 тисяч українців. У четвер 25 березня в Україну прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac. Це друга вакцина від коронавірусу, яку отримала Україна. Першою була Covishield індійського виробництва.

Додамо, що за минулу добу в Україні зафіксували 18 132 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Другий день поспіль в нашій країні фіксують найбільший показник добового приросту кількості хворих від початку епідемії.

Читайте також: