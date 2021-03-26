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    Перші ковід-щеплення отримали викладачі Сумського університету (фото)

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    Перші співробітники Сумського національного аграрного університету отримали щеплення - Перші ковід-щеплення отримали викладачі Сумського університету (фото)
    Перші співробітники Сумського національного аграрного університету отримали щеплення
    Фото: Сумський національний аграрний університет

    Згідно з офіційною інформацією МОЗ України, працівники сфери освіти зможуть вакцинуватися проти Covid-19 на третьому етапі вакцинації

    В університетах України почалась вакцинація викладачів. Перші щеплення отримали співробітники Сумського національного аграрного університету. Про це повідомила пресслужба вишу.

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    Перші ковід-щеплення отримали викладачі Сумського університету (фото)
    Перші ковід-щеплення отримали викладачі Сумського університету (фото)
    Перші ковід-щеплення отримали викладачі Сумського університету (фото)

    Відомо, що кампанія вакцинації від Covid-19 цього тижня стартує також в стінах Ужгородського національного університету.

    У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя теж уже формують попередні списки працівників, які виявили бажання пройти щеплення проти Covid-19 препаратом Covishield.

    Про швидкий старт вакцинації повідомляє також пресслужба Київського університету ім. Грінченка.

    Вчора вакцину від Covid-19 отримали ще понад 18 тисяч українців. У четвер 25 березня в Україну прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac. Це друга вакцина від коронавірусу, яку отримала Україна. Першою була Covishield індійського виробництва.

    Додамо, що за минулу добу в Україні зафіксували 18 132 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Другий день поспіль в нашій країні фіксують найбільший показник добового приросту кількості хворих від початку епідемії.

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    Теги: Суми Україна щеплення вакцинація університет коронавірус
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