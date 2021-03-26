Коронавірус на Вінниччині: Кількість виявлених хворих зросла на 848 випадків за добу

Всього в Україні зафіксовано 1 614 707 випадків інфікування коронавірусом

Станом на ранок 26 березня на Вінниччині зафіксували 54 714 випадків інфікування коронавірусом. Кількість виявлених хворих зросла на 848 випадків за добу.

Як повідомляється на сайті РНБО, всього в Україні зафіксовано 1 614 707 випадків інфікування коронавірусом. За добу кількість виявлених інфікованих зросла на 18 132 людини.

Зa остaнню добу нaйбільшa кількість підтверджених випaдків зaреєстровaнa в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Хaрківській (1 204) облaстях тa м. Київ (1 164). Вінниччина – на восьмому місці за кількістю нових випадків захворювання

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 18 132 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Другий день поспіль в нашій країні фіксують найбільший показник добового приросту кількості хворих від початку епідемії. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Вчора, 25 березня, 7 138 людей одужали, а 326 – померли від ускладнень захворювання. Також вчора госпіталізували 4 826 пацієнтів із підозрою чи діагнозом Covid-19. За даними МОЗ минулої доби захворіли 923 дитини та 435 медичних працівників.

Здійснено тестувань за добу – 119 087 (зокрема методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832).