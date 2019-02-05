Спортсмени з Одещини вибороли чотири медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На чемпіонаті України збірну Одеської області представляли 27 легкоатлетів

Спортсмени з Одеської області завоювали чотири медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2002 року народження та молодших. Змагання пройшли у місті Суми. Про це повідомила начальник управління фізичної культури і спорту Валентина Кольчак.



«На чемпіонаті України збірну Одеської області представляли 27 легкоатлетів. Усі спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки у боротьбі за першість. Відтак, срібну медаль з бігу на 60 метрів із перешкодами здобув Ростислав Григор’єв. «Бронзу» завоювали Олег Сергієнко, змагаючись у стрибках в висоту, та Анна Глущук — у штовханні ядра. Четверту медаль у змаганні з бігу на 2000 метрів із перешкодами виборола Ія Штипуляк», — підкреслила Валентина Кольчак.





Зазначимо, у чемпіонаті взяли участь 682 спортсмени з 25 регіонів України. За підсумками змагань збірна Одеської області посіла 11 місце у загальному заліку.



Нагадаємо, чотирьом майстрам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту призначено стипендії Президента України.