Природне диво: глиняні піраміди найбільшого прісного озера України (фоторепортаж)

Унікальні глиняні «дюни» утворилися в результаті ерозійних процесів на березі дунайського озера Ялпуг в Одеській області.

В субботу во всем мире отмечали День водно-болотных угодий. Специалисты утверждают, что в настоящее время они являются наиболее эффективными и наиболее уязвимыми экосистемами в мире. Водно-болотные угодья, охраняемые в соответствии с Рамсарской конвенцией, занимают почти четверть территории Одесской области. О многих потрясающих уголках природы было немало написано и сказано. Но все же сохранились еще некоторые места, о которых известно крайне мало. А они между тем заслуживают нашего внимания и восхищения. Одно из таких мест – прибрежная зона озера Ялпуг в районе села Плавни Ренийского района.

Вода и ветер, солнце и мороз сформировали на берегу самого крупного в Украине пресноводного озера необычные по своему рельефу участки — самый интересный из них состоит из своеобразных глиняных пирамид. Когда стоишь у самой воды и поднимаешь голову вверх, то на время может даже показаться, что ты оказался где-то в пустыне среди загадочных дюн и на извилистой тропинке вот-вот появятся неторопливые корабли пустыни – верблюды.

Древесная растительность на этих глиняных образованиях довольно скудна, что, вероятно, является одной из причин эрозионных процессов. Однако травянистые растения здесь есть. И самое любопытное, пожалуй, это мордовник колючий. Цветок у него – лиловый колючий шарик. Ботаники утверждают, что мордовник – растение лекарственное, приносящее исцеление тем, кто страдает заболеваниями суставов.

Берег Ялпуга в районе села Плавни – исключительно красивое место, где можно по-настоящему отдохнуть, насладившись окружающей природой. Однако, несмотря на всю эту красоту, понятно, что берег непрерывно разрушается, и красивые пирамидальные конструкции – результат этого процесса.

Увиденное мы решили обсудить с сельским головой Плавней Георгием Булгару.

«Природа Плавням дала все, что необходимо, — начал рассказ руководитель. – Первое упоминание о нашем селе датируется 1645 годом. Издревле люди строили дома из того, что здесь есть, – глины, песка, камыша, камней из озера. Не было только леса, его привозили из Молдовы. Копали колодцы, обкладывали их тем же камнем.

По всей видимости, на территории нашего села когда-то было море, потому что километрах в двух от озера на дне своих колодцев люди находили морской песок. Его можно увидеть у воды.

Берег наш разрушается. Еще лет двадцать назад на берегу росла широкая лесопосадка, сейчас она полностью оказалась под водой. Напротив фермы уже частично обрушилась линия электропередач. Обрушение берега – самая большая проблема для села».

По словам Георгия Булгару, у каждого спуска к воде есть свое название – «Две вербы», «Спуск водителей», «Родник».

Прибрежная полоса служит в селе официальной зоной отдыха. В июле и августе берег заполнен отдыхающими – как местными, так и приезжими, в том числе из соседних сел.

Чтобы как-то удержать землю, в 2016 и 2017 годах селяне высаживали вдоль берега деревья – софору, гледичию, приносили фруктовые из дома. Но саженцы не прижились…

У сельсовета есть идея использовать возможности сформированных природой причудливых прибрежных конструкций для привлечения туристов. Это помогло бы Плавням выжить. На сегодняшний день здесь официально числится чуть больше 2 тысяч человек, а по факту намного меньше. Люди выезжают на заработки.

И все же, какие силы способствовали формированию диковинных пирамид на берегу озера? Мы задали этот вопрос декану геолого-географического факультета Одесского национального университета им. Мечникова доктору геолого-минералогических наук профессору кафедры инженерной геологии и гидрологии Евгению Черкезу.

«Судя по предоставленным фото и видео, берега сложены лессовыми породами желто-палевого цвета, сформировавшимися в условиях пыльного холодного климата, — говорит ученый. — Они очень легко размываются поверхностными потоками, образуя эрозионную сеть — решеточки, и легко разрушаются в уступе водой. Могут давать даже просадочные явления. В некоторых местах я увидел намеки на оползневые процессы. Основной процесс, который здесь происходит, – эрозионное воздействие поверхностного стока и определенное воздействие волнового прибоя на береговой уступ в сочетании с процессами выветривания. Заметно и влияние морозных эффектов, в результате чего формируются вертикальные трещины. Вода попадает в грунт, замерзает и расклинивает его. Происходят обрушения и осыпи. То есть целый комплекс природных процессов в силу особенностей самих грунтов. В итоге получился такой красивый эффект.

Вижу, что в местах, где есть много зелени, создается определенная защита.

Что касается камней у воды. Это, судя по снимкам, твердые породы, которые, впрочем, камнем не назовешь. В них видны прослойки более грубые и более мелкие, то есть разная степень размера частиц, структура слоистая. Скорее всего, это фрагменты какой-то аллювиальной террасы, они похожи на сцементированные пески, но никакого отношения к лессовым грунтам не имеют — другой возраст и генезис. Но камни эти надо серьезно исследовать.

Если говорить о природных образованиях на берегу озера, то в принципе таких останцов по миру довольно много, они есть и в Америке, и в Африке. Встречаются в виде столбов, пирамид, грибов. В Ренийском районе они в виде пирамид за счет того, что грунты более слабые. Разрушение здесь идет по решетке, итог процесса – интересный», — резюмировал Черкез.

На наш вопрос, заслуживает ли данный объект внимания туристов, Евгений Черкез ответил утвердительно. Более того, он сказал, что вуз заинтересован в создании такого туристического объекта — с учетом специальности, по которой готовят здесь студентов. Декан факультета готов оказать содействие сельскому совету Плавней в этом направлении.

От себя добавим, что в ближайшее время уникальная эффектная прибрежная зона может войти в состав национального природного парка «Южная Бессарабия». Научное обоснование этого проекта уже подготовлено. Так что живописный берег имеет шанс получить полную защиту государства.

А вот как выглядит удивительное место, о котором мы рассказали, с высоты птичьего полета: