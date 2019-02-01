Арцизькі поліцейські затримали трьох правопорушників, які увірвалися у приватну оселю



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Тривають слідчі дії

На світанку жителі села Теплиця вибили в будинку знайомого двері і, погрожуючи йому ножем, кілька разів вдарили в обличчя за, нібито, зведений на них наклеп.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Потерпілий розповів про це поліцейським, і ті за гарячими слідами встановили місцезнаходження усіх правопорушників і затримали їх.

Двом із них по 23 роки, ще одному – 31. Усі чоловіки вже мали проблеми з законом за скоєння майнових злочинів та хуліганство.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України. За скоєне фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.