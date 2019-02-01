На Одещині спортсмени отримали президентські стипендії



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Андрій Дорошенко, Ірина Щетнік, Катерина Ткачук та Любов Воробйова отримали президентські стипендії

Чотирьом майстрам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту призначено стипендії Президента України.

Про це йдеться в указі президента України від 30 січня 2019 року.

Серед представників Одеської області грошові винагороди отримали бронзові призери чемпіонату світу 2018 року з кульової стрільби Андрій Дорошенко та Ірина Щетнік.

У списку також чемпіонка Європи-2018 з плавання Катерина Ткачук і тренерка Любов Воробйова. Розмір стипендії складає сім тисяч гривень.