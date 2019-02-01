Будівельники завершують роботи на об'їзній дорозі навколо Рені



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Роботи ведуться в прискореному темпі

Будівництво об'їзної дороги навколо міста Рені Одеської області, яка стане частиною траси міжнародного значення М-15, завершується.

Дорогу планували здати до кінця 2018 року, проте морози не дозволили завершити будівельні роботи.

«В даний час йде бетонування біля мосту, а заміс і застигання бетону потребує плюсовій температурі», - розповів голова Ренійської райдержадміністрації Валентин Котляренко.

Він зазначив, що за прогнозами синоптиків плюсова температура протримається ще днів десять, тому роботи ведуться в прискореному темпі.

«Після завершення будівельних робіт об'єкт повинен пройти повний курс обстеження - виміри, перевірку відповідності вимогам техпаспорта і так далі. Тільки після цього може бути виданий відповідний сертифікат і відкрито рух», - зазначив В.Котляренко.

Крім того, голова Ренійської райради Олег Зуєв додав, що автодорожній міст, споруджений над залізничними коліями, відноситься до об'єктів п'ятої категорії складності, і повинен отримати будівельну ліцензію СС-3.

Джерело: Трасса Е-95