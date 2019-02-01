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    Будівельники завершують роботи на об'їзній дорозі навколо Рені

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    Будівельники завершують роботи на об'їзній дорозі навколо Рені

    Роботи ведуться в прискореному темпі

    Будівництво об'їзної дороги навколо міста Рені Одеської області, яка стане частиною траси міжнародного значення М-15, завершується.

    Дорогу планували здати до кінця 2018 року, проте морози не дозволили завершити будівельні роботи.

    «В даний час йде бетонування біля мосту, а заміс і застигання бетону потребує плюсовій температурі», - розповів голова Ренійської райдержадміністрації Валентин Котляренко.

    Він зазначив, що за прогнозами синоптиків плюсова температура протримається ще днів десять, тому роботи ведуться в прискореному темпі.

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    Будівельники завершують роботи на об'їзній дорозі навколо Рені
    Будівельники завершують роботи на об'їзній дорозі навколо Рені
    Будівельники завершують роботи на об'їзній дорозі навколо Рені
    Будівельники завершують роботи на об'їзній дорозі навколо Рені

    «Після завершення будівельних робіт об'єкт повинен пройти повний курс обстеження - виміри, перевірку відповідності вимогам техпаспорта і так далі. Тільки після цього може бути виданий відповідний сертифікат і відкрито рух», - зазначив В.Котляренко.

    Крім того, голова Ренійської райради Олег Зуєв додав, що автодорожній міст, споруджений над залізничними коліями, відноситься до об'єктів п'ятої категорії складності, і повинен отримати будівельну ліцензію СС-3.

    Джерело: Трасса Е-95

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