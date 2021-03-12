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    Стало відомо, скільки медиків Одещини зробили щеплення від Covid-19

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    Щеплення від коронавірусу отримали 1500 медпрацівників - Стало відомо, скільки медиків Одещини зробили щеплення від Covid-19

    Щеплення від коронавірусу отримали 1500 медпрацівників

    фото звідкритих джерел

    В Одеській області вакцинувався уже майже кожен другий лікар

    В Одеській області побільшало бажаючих зробити протикоронавідне щеплення серед медичних працівників. Станом на 12 березня в регіоні вакцинували 1500 медпрацівників з 3536, які працюють в лікарнях першої хвилі.

    Про це з посиланням на главу обласного управління охорони здоров'я Наталію Одарій-Захарʼєву, повідомляє кореспондент УСІ.

    «Медики включилися в роботу. Є багато бажаючих. Можливо, вони бачать, що йде зростання, і це ляже на їхні плечі. У нас є списки бажаючих вже на 2-ю, 3-ю хвилю вакцинації», – зазначила чиновниця.

    Раніше Наталія Одарій-Захарʼєва всловила припущення, що при збереженні нинішніх темпів зростання захворюваності в області, через тиждень Одещина опиниться у «червоній» карантинній зоні.

    Теги: лікар Одещина щеплення коронавірус
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