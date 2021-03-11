Коронавірус в Одеській області: 588 нових випадки

Усього станом на 11 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 89 тисяч 848 мешканців регіону

За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 588 мешканців Одеської області. З них 23 дитини та 10 медпрацівників, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

Усього станом на 11 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 89 тисяч 848 мешканців регіону. З них 4 тисячі 298 дітей та 3 тисячі 11 медпрацівників.

Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 80 тисяч 976 чоловік. 1 тисяча 505 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.

Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

м. Одеса – 40842 (діти – 1759, медпрацівники – 1113);

м. Б.-Дністровський – 1312 (діти – 39, медпрацівники – 70);

м. Ізмаїл – 5347 (діти – 174, медпрацівники – 170);

м. Чорноморськ – 4528 (діти – 372, медпрацівники – 56);

м. Теплодар – 426 (діти – 18, медпрацівники – 14);

м. Южний – 1953 (діти – 97, медпрацівники – 28);

м. Балта – 819 (діти – 15, медпрацівники – 78);

м. Подільськ – 802 (діти – 41, медпрацівники – 51).



