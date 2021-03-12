Одеситів попереджають про «червону» коронавірусну зону: захворюваність зросла майже на 50%

Зростання випадків Covid-19 фіксується в усіх вікових групах і по всій території регіону

За останній тиждень кількість хворих в Одеській області зросла на 48% у порівнянні з попереднім. Майже вдвічі збільшилася і середньодобова реєстрація нових хворих – за добу тепер виявляють близько 400 нових випадків, а буває, і більше. Про це 12 березня під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, передає кореспондент УСІ.

Зростання фіксується в усіх вікових групах, але найбільше – серед 30-49 річних (зростання на 45%) та 50-65 річних (зростання на 54%).

З початку березня захворюваність серед дітей, особливо до 17 років, зросла на 60%. Епідеміологи сподіваються, що дистанційне навчання з 15 березня зможе покращити ситуацію.

Виріс на 58% і рівень госпіталізації. У лабораторному центрі кажуть, що це, в тому числі, свідчить про те, що хворі не завжди вчасно звертаються за допомогою. На жаль, на цьому тлі збільшилася і кількість летальних випадків – на сьогодні з початку епідемії в регіоні померли вже 1522 особи.

Складна ситуація в Одесі, Ізмаїлі, Овідіополі, Чорноморську, Біляївці.

Глава обласного управління охорони здоров'я Наталія Одарій-Захарʼєва додала, що на сьогодні вірус змінився: інкубаційний період тепер становить 1-3 дні і від 3 до 6 місяців – постковідний період. Більш детально про це вона обіцяла розповісти дещо пізніше, коли будуть відомі офіційні результати досліджень. Але ураження печінки і нирок медики вже фіксують.

«Зараз ми в жовтій зоні. Якщо і далі буде зростання протягом тижня, то опинимося в червоній. Якщо ми серйозніше будемо ставитися до карантинних заходів, то, можливо, червоної зони і не буде», – сказала директор департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.

Нагадаємо, що Одеська область залишається третьою за темпами поширення коронавірусу в Україні, за минулу добу в регіоні було виявлено 757 хворих на Covid-19, 17 пацієнтів померли.