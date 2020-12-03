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    Степанов відреагував на ситуацію з тілами померлих від Covid-19 в лікарні Одеси

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    В одеській лікарні №5 померли шестеро пацієнтів з коронавірусом - Степанов відреагував на ситуацію з тілами померлих від Covid-19 в лікарні Одеси
    В одеській лікарні №5 померли шестеро пацієнтів з коронавірусом

    Глава МОЗ України провів розмову з головним лікарем скандальної медустанови

    Родичі пацієнтів опублікували фото з одеської лікарні для хворих на Covid-19, де тіла померлих лежать і в палатах, і в коридорах. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив ситуацію

    «Я розмовляв з головним лікарем Аллою Миколаївною. Це №5 лікарня Одеси. Той корпус, з якого були ці світлини, він почав працювати з хворими на коронавірус тільки в п'ятницю о 16:00. Одразу близько 120 хворих до них поступило за вихідні. Шестеро людей померло в цій лікарні і вони на якийсь час затримались, але це не було так «постійно», як про це розповідають», – цитує Степанова «Еспресо».

    Він зазначив, що коли таке відбувається – це ображає медпрацівників, бо вони працюють в напруженому графіку.

    «Я просив би з розумінням відноситися», – додав Степанов.

    Як повідомлялося 2 грудня, пацієнти одеської ковідної лікарні показали трупи, які просто лежать на коридорах (фото).

    Сьогодні військовослужбовці Національної гвардії взяли під охорону міську лікарню № 5, де пацієнти скаржилися на невивезені тіла померлих.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      772760
    • Одужали
      384426
    • Хворіють
      375374
    • Померли
      12960

    До слова, в Україні за минулу добу, 2 грудня, коронавірус виявили у 14 496 людей. За весь час пандемії: захворіло – 772 760 осіб; одужало – 384 426 осіб; летальних випадків – 12 960; проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Одеса лікарня Максим Степанов коронавірус
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