В Одесі дитину облили кислотою: грався під вікнами



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Поліція затримала підозрюваного, який облив дитину кислотою

В Одесі поліція затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що він облив дитину кислотою.

Про це у Facebook повідомив очільник поліції Одеської області Дмитро Головін.

«Покидьок, який облив дитину кислотою, затриманий. Тривають слідчі дії», — повідомив Головін.

В поліції уточнили, що житель Приморського району Одеси розбризкав у бік 12-річного хлопчика невідому речовину. В результаті підліток отримав тілесні ушкодження.

Подія сталася на Французькому бульварі. Попередньо встановлено, що інцидент стався через те, що підліток з друзями грався під вікнами квартири 50-річного одесита, розташованої на першому поверсі будинку. Невдоволений чоловік розпилив у бік хлопчика якусь речовину, внаслідок чого на його шиї, голові та тулубі з’явилися опіки.

Мати постраждалого звернулася до поліції. Для встановлення характеру ушкоджень її з сином направили у лікарню.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Правопорушник знаходиться у Шевченківському відділенні поліції. З ним проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про затримання чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, 31 липня біля під'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Зловмисника відзняли камери спостереження.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

6 серпня Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.

Пізніше у Нацполіції заявили про ще одного учасника замаху на Гандзюк.

Також поліція встановила, де нападники на Гандзюк придбали сірчану кислоту.

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