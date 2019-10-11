В Одесі активісти передали Зеленському звернення проти «формули Штайнмаєра»



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Біля обласної філармонії Зеленського зустріли учасники акції протесту Фото: Думская

Одеські активісти виступають категорично проти амністії бойовикам ОРДЛО, проти відведення військ та проведення виборів, доки не відновлено держкордон з Росією

В Одесі члени «Штабу опору капітуляції. Одещина» передали президенту Володимиру Зеленському, який 11 жовтня прибув з робочим візитом, звернення з вимогою не допустити імплементації в законодавство України так званої «формули Штайнмаєра».

«Ми прийшли, щоб нагадати президенту Зеленському у візуальному форматі вимоги «Штабу опору капітуляції. Одещина» щодо неприпустимості реалізації «формули Штайнмаєра». Ми наголошуємо у спільному зверненні, підписаному трьома десятками громадських організацій, що виступаємо категорично проти амністії бойовикам ОРДЛО, проти відведення військ та проведення виборів, доки не відновлено держкордон з Росією», - сказав журналістам представник протестувальників Ігор Христов, якого цитує Укрінформ.

Учасники акції, що передали документ помічниці глави держави, тримали плакати з гаслами «Ні капітуляції!», «Не продавайте Батьківщину!», «Поліція передала владу бандитам» та інші.

Біля обласної філармонії Зеленського зустріли також учасники акції протесту проти незаконної забудови приморських схилів міста та інші громадські активісти.

Зазначається, що президент підійшов до групи одеситів, які просили прийняти звернення щодо корумпованості суддів Апеляційного суду Одеської області, щодо незаконної забудови зеленої зони міста, ще одна група просила підвищити розміри соціальних виплат малозабезпеченим.

Глава держави вислухав, зокрема, учасника акції Юрія Кудіярова, і з рук у руки взяв для розгляду звернення щодо поліпшення державної підтримки малозабезпечених громадян.

Зеленський також радив деяким учасникам акції звертатися зі скаргами та зверненнями до Кабміну та новопризначеного голови облдержадміністрації Максима Куцого.

Нагадаємо, Зеленський під час робочої поїздки на Одещину представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого.