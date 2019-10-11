Пожежа в «Токіо Стар»: ще одному адміністратору повідомили про підозру



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У ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб

Адміністратор готелю Оксана Їжак в день трагедії працювала на зміні

У справі про пожежу в одеському готелі «Токіо Стар» з'явилася ще одна підозрювана - адміністратор готелю Оксана Їжак, яка в день трагедії була на зміні.

Про це 11 жовтня повідомляє «Думская» з посиланням на інформацію прокуратури.

Зазначається, що про підозру Їжак оголосили ще 1 жовтня, а до цього вона проходила в справі як свідок.

«На даний момент запобіжний захід підозрюваної обрати поки не можуть, оскільки Київський суд зараз розглядає клопотання прокуратури про продовження термінів досудового розслідування», - пише видання.

Повідомляється, що у разі продовження термінів, сторона звинувачення буде звертатися до суду щодо обрання запобіжного заходу для Їжак. Підозру їй оголосили за тією ж статтею, що й іншим фігурантам - порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дев'яти осіб (частина 2 ст. 270 КК).

Як відомо, у справі «Токіо Стар» підозрюваними є власник готелю Вадим Чорний і ще один адміністратор - Ірина Паровик. Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді арешту без можливості внесення застави.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб, десять постраждали.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01.34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1А, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01.39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі перебувало орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – сім.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.