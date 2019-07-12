У курортний сезон на вулицях Одеси працюють волонтери інформаційної служби



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Одеські студенти - волонтери проекту «Інфогруп» надають туристам інформаційну допомогу і проводять анкетування в найбільш відвідуваних локаціях

10 липня 2019 року в Одесі розпочався другий етап міського проекту «Інфогруп», спрямованого на інформування туристів і анкетування.

Керівники проекту «Інфогруп» зустрілися зі студентами коледжів і закладів вищої освіти, які навчаються за напрямом «туризм».

Заступник департаменту культури та туризму Одеської міської ради Олена Дьяченко підкреслила значущість проекту, який реалізується з метою не тільки інформування туристів про визначні пам'ятки міста, умови проживання та харчування, календарі заходів, а й проведення анкетування. Це допоможе зібрати дані для статистики: де зупиняються туристи, що вважають за краще побачити в Одесі, як часто відвідують наше місто.

У другому етапі проекту «Інфогруп» цього року беруть участь студенти Одеського морського університету, Південноукраїнського педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, нафтогазового коледжу та інших навчальних закладів.

Цього разу локаціями проекту стали Міський сад, пляж «Ланжерон», а також Театр музкомедії, де проводиться X Одеський міжнародний кінофестиваль.