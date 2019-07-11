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    У зоні ЧАЕС готуються до масового напливу туристів

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    У зоні ЧАЕС готуються до масового напливу туристів

    Частина Чорнобильської зони стане територією спеціального промислового використання

    Державне агентство з управління зоною відчуження на виконання указу президента про перетворення зони ЧАЕС займатиметься роботою з відвідувачами для забезпечення безпеки візитів.

    Про це під час церемонії передачі конфайнмента Україні заявив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук, повідомляє Укрінформ.

    «Питання, яким буде опікуватися агентство після указу, це буде робота з відвідувачами. Кількість охочих відвідати зону відчуження та подивитися, які зміни відбуваються на нашій території, росте з року в рік. Ми вважаємо своїм обов'язком показати, якою є ціна людської помилки, але як природа може самовідновлюватися», - сказав Петрук.

    Він наголосив, що ДАЗВ і надалі забезпечуватиме безпечне перебування у зоні відчуження, з дотриманням усіх правил радіаційної безпеки.

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    «Ця територія буде розвиватися. Її 85% - Чорнобильський радіаційно-екологічний заповідник. Де-факто, людська діяльність сягає тут лише 3% території. Решта території, що не входить до заповідника, законодавчою ініціативою, яка вже є у ВР, буде територією спеціального промислового використання, де буде вдосконалюватися інфраструктура поводження з радіоактивними відходами», - повідомив Петрук.

    Він уточнив, що у цій зоні розташована Чорнобильська АЕС, Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, а також об'єкти поводження з радіоактивними відходами.

    «Основні завдання, які лежать у майбутньому перед Держагентством, зосереджені саме на території промислового використання. Ключове завдання - введення НБК в експлуатацію, виконання міжнародних зобов'язань по демонтажу нестабільних конструкцій, введення в експлуатацію СВЯП-2, а також будівництво сховища для проміжного зберігання осклованих високоактивних радіоактивних відходів, що мають повертатися з Росії», - додав Петрук.

    Нагадаємо, 10 липня президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до зони ЧАЕС заявив, що підписав указ для початку створення в Чорнобилі «зеленого коридору» для туристів.

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    ЧАЕС Чорнобильська зона туризм
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