У Міському саду Одеси помили «лева і левицю» (фото)



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Поточний ремонт скульптурної групи «Лев і левиця» в Міському саду проводять з нанесенням антивандального покриття

6 травня 2019 року розпочалися роботи з поточного ремонту поверхонь скульптурної групи «Лев і левиця» в Міському саду з нанесенням антивандального покриття. Ремонтні роботи на цьому об'єкті останній раз проводилися у 2016 році.

Спочатку всі поверхні очистять від написів вандалів і різноманітного забруднення. Потім відремонтують тумби під скульптурами.

На завершальному етапі ремонту всі поверхні покриють антивандальним захисним розчином для запобігання можливим актам вандалізму.

Завершити поточний ремонт поверхонь скульптурної групи «Лев і левиця» планують протягом тижня. Потім фахівці планують приступити до ремонтних робіт на пам'ятці отаману Антону Головатому, розташованому в Старобазарному сквері.

Раніше на замовлення управління було здійснено поточний ремонт елементів «Куточка старої Одеси», пам'ятника М.С. Воронцову на Соборній площі та пам'ятника героям-льотчикам 69-го винищувального авіаполку у сквері Героїв-льотчиків на 5-й станції Великого Фонтану.