Виїзд з вулиці Блока на Хмельницьке шосе буде перекрито



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Обмеження руху транспорту будуть тимчасовими

У Вінниці виконуватимуть роботи з планового ремонту трамвайної колії.

У зв’язку з цим, тимчасово, з 13 до 24 травня, буде неможливий рух транспорту на частині вул. Блока, яка межує з Хмельницьким шосе.

Проведення робіт не вплине на графік руху трамваї по Хмельницькому шосе.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на місто впала аномальна злива, яка за кілька хвилин вкрила місто товщею води.

Користувачі в соціальних мережах повідомляли, що затори часто траплялися саме через те, що «тоне» те чи інше авто, або ж машини провалюються в каналізаційні люки, з яких позривало кришки.