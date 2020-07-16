  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У музеї Блещунова пройде виставка майстра-різьбяра В'ячеслава Козака

    • Розсилка
    У музеї Блещунова пройде виставка майстра-різьбяра В'ячеслава Козака

    Будинок-музей Блещунова представить виставку «Капсули» майстра-різьбяра В'ячеслава Козака

    З 17 липня 2020 року в Будинку-музеї Блещунова пройде виставка, присвячена роботам і філософії майстра-різьбяра по дереву з Луганська В'ячеслава Козака.

    Виставка є результатом складних та емоційно важких зустрічей людей, які в силу різних обставин та подій фізично опинились по різні боки від лінії розмежування (фронту) на Сході України.

    «Говорити з іншими важко, тим паче в умовах конфлікту, коли здається, що інша сторона просто не здатна збагнути наші відчуття та думки — і ми знов замикаємось у своїх ізольованих усесвітах, у КАПСУЛАХ нашого оточення, досвіду, культури, форми чи стилю життя», - каже В'ячеслав Козак.

    Образ, який об’єднує всю виставку,  це капсули.

    З початком війни на Сході України майстер занурився у тематику традиційних українських дерев’яних ікон. Своєю творчістю він намагається розкривати фізичні та духовні капсули, об’єднувати усамітнені та поляризовані людськы світи. Роботи майстра також знаходяться у Національному морському музеї у Парижі, де він досліджував і відтворював дерев’яне оздоблення галеонів Франції.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У музеї Блещунова пройде виставка майстра-різьбяра В'ячеслава Козака
    У музеї Блещунова пройде виставка майстра-різьбяра В'ячеслава Козака
    У музеї Блещунова пройде виставка майстра-різьбяра В'ячеслава Козака
    У музеї Блещунова пройде виставка майстра-різьбяра В'ячеслава Козака

    Відкриття виставки відбудеться 17 липня о 16:00 за адресою: м. Одеса, вул. Польська, 19.

    Відвідати виставку можна буде до 2 серпня.

    Вхід вільний. 

    Одеса музеї культура мистецтво виставка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ