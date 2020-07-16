У музеї Блещунова пройде виставка майстра-різьбяра В'ячеслава Козака



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Будинок-музей Блещунова представить виставку «Капсули» майстра-різьбяра В'ячеслава Козака

З 17 липня 2020 року в Будинку-музеї Блещунова пройде виставка, присвячена роботам і філософії майстра-різьбяра по дереву з Луганська В'ячеслава Козака.

Виставка є результатом складних та емоційно важких зустрічей людей, які в силу різних обставин та подій фізично опинились по різні боки від лінії розмежування (фронту) на Сході України.

«Говорити з іншими важко, тим паче в умовах конфлікту, коли здається, що інша сторона просто не здатна збагнути наші відчуття та думки — і ми знов замикаємось у своїх ізольованих усесвітах, у КАПСУЛАХ нашого оточення, досвіду, культури, форми чи стилю життя», - каже В'ячеслав Козак.

Образ, який об’єднує всю виставку, — це капсули.

З початком війни на Сході України майстер занурився у тематику традиційних українських дерев’яних ікон. Своєю творчістю він намагається розкривати фізичні та духовні капсули, об’єднувати усамітнені та поляризовані людськы світи. Роботи майстра також знаходяться у Національному морському музеї у Парижі, де він досліджував і відтворював дерев’яне оздоблення галеонів Франції.

Відкриття виставки відбудеться 17 липня о 16:00 за адресою: м. Одеса, вул. Польська, 19.

Відвідати виставку можна буде до 2 серпня.

Вхід вільний.