У пожежі в одеському готелі загинула австралійка



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На час пожежі в готелі знаходилось близько 200 людей Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Всього пожежа забрала дев'ять людських життів, в тому числі загинула одна дитина

Упізнано тіла шістьох загиблих під час пожежі в одеському готелі «Токіо Стар».

Про це на апаратній нараді в мерії повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, пише 19 серпня видання «Думская».

За словами Труханова, серед загиблих внаслідок пожежі в готелі - п'ятеро українців: два жителя Одеської області, двоє киян і житель Дніпра.

Крім того, в пожежі загинула громадянка Австралії.

Всього пожежа забрала дев'ять людських життів, в тому числі загинула одна дитина.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 17 серпня, у готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинули дев’ять людей, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01:39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі знаходилось орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – 7. О 03:36 пожежу було локалізовано та о 04:32 ліквідовано на площі 1000 кв м.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела ряд обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.

Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю «Токіо Стар».