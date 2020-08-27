У Преображенському парку завершується будівництво меморіального комплексу та нового входу



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Відкриття меморіального комплексу в Преображенському парку і нового входу в Одеський зоопарк заплановано на 2 вересня

Подарунком до Дня міста стане відкриття меморіального комплексу, а також завершення I етапу реконструкції і відкриття нової вхідної групи в Одеський зоопарк. Про це заявив Одеський міський голова Геннадій Труханов під час робочого виїзду в Преображенський парк.

На сьогодні роботи з будівництва меморіального комплексу завершені, облаштовано чашу фонтану, проводяться облицювальні роботи, укладання гранітної і тротуарної плитки.

До відкриття тут будуть вписані перші відновлені краєзнавцями імена одеситів, похованих на Першому міському кладовищі, яке розташовувалося в XIX – на початку XX століття на території Преображенського парку.

Згодом у парку з'явиться інтерактивний музей історії Одеси, а імена одеситів на меморіальному комплексі будуть доповнюватися в міру уточнення інформації.

Міський голова підкреслив, що створення інтерактивного музею дозволить молодому поколінню дізнатися більше про людей, які творили історію Одеси. Це перші градоначальники, архітектори, діячі культури і мистецтва та багато інших.

У музеї будуть використані сучасні технології, які дозволять у невеликий простір вмістити величезну кількість пізнавальної інформації.

«Не зважаючи ні на що, місто продовжує розвиватися, зберігаючи свої традиції і примножуючи їх. Упевнений, уже на етапі створення меморіального комплексу це місце стане одним з найбільш відвідуваних як одеситами, так і гостями нашого міста», – розповів Геннадій Труханов.

Облаштована нова вхідна група через Преображенський парк, по обидва боки упорядкована територія. Крім усього іншого, тут вперше організований під'їзд до зоопарку, з'явилася парковка для автомобілів відвідувачів та екскурсійних автобусів.

«Одеський зоопарк уже практично 100 років є улюбленим місцем відпочинку одеситів. Вперше з моменту його відкриття ми розпочали роботи з його кардинального перетворення», - підкреслив Геннадій Труханов.

На відкритті нової вхідної групи в Одеський зоопарк буде презентовано II етап його реконструкції. Всі роботи будуть також проводитися без зупинки роботи зоологічного парку: у міру проведення благоустрою території та оновлення вольєрів тварин будуть переміщати в межах зоопарку.