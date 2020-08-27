Чиновник Одеської міськради захворів коронавірусом



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Вугельман нагадав, що вірус продовжує перебувати на піку активності і є небезпечним для кожного.

Заступник міського голови Одеси Павло Вугельман наразі перебуває на самоізоляції під наглядом лікарів

Заступник міського голови Одеси Павло Вугельман захворів коронавірусом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Вугельмана, наразі він перебуває на самоізоляції під наглядом лікарів.

«На жаль, ніхто не застрахований від коронавірусу і позитивний тест на днях отримав я. Зараз сиджу вдома на самоізоляції, лікарі оцінюють стан як задовільний», - написав заступник міського голови Одеси.

Вугельман нагадав, що вірус продовжує перебувати на піку активності і є небезпечним для кожного.

Нагадаємо, 26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1670 людей, це на 12 людей більше, ніж учора (1 658). Одужали за добу 584 людини (вчора 346), померли – 36 (вчора 25). Загалом від початку пандемії одужали 53 454 українці, померло – 2 354 людини. Від початку пандемії захворіли 110 085 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 110085

Хворіють 54277

Одужали 53454

Померли 2354

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До слова, у світі станом на ранок 27 серпня понад 24,3 млн людей заразилися коронавірусом. Загалом з 24 332 280 осіб 829 666 людей померли, 16 873 307 - одужали. 1% або 61 566 хворих у світі перебувають у серйозному або критичному стані. Протягом минулої доби у світі від коронавірусу померли 6 338 осіб. Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (6 000 365), Бразилія (3 722 004), Індія (3 307 749) та Росія (970 865).