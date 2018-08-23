В центрі Одеси у неділю обмежать рух транспорту (схема)



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У зв'язку з проведенням марафону 26 серпня тимчасово обмежать рух автотранспорту. Прохання заздалегідь планувати маршрут пересування

26 серпня 2018 року в Одесі відбудеться міжнародний напівмарафон «3rd Odesa Half Marathon».



Маршрут марафону традиційно проходитиме центральними вулицями міста в одне коло. Старт і фініш усіх дистанцій заплановані біля Одеського національного академічного театру опери та балету.



Схема маршрутів дистанцій - на сайті https://odesahalfmarathon.org/marshruty/



Перекриття транспортного руху - одна з обов'язкових умов проведення масових змагань з бігу.

У неділю, 26 серпня, і частково в суботу, 25 серпня, у зв'язку з проведенням Odesa Half Marathon, буде обмежено рух транспорту в центральній частині міста і зміняться маршрути руху громадського транспорту.



У суботу, 25 серпня, з 05:00 і до 23.00 26 серпня буде перекрито для руху транспорту вул. Рішельєвську (від вул. Ланжеронівської до вул. Дерибасівської) і вул. Ланжеронівську (від вул. Пушкінської до вул. Катерининської), де буде проходити підготовка до напівмарафону.



У неділю, 26 серпня, з 07:00 перекриють близько 30 вулиць у центральній частині міста. Відкривати вулиці будуть поступово і повністю відновлять рух транспорту до 14:00.