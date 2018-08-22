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    В Одесі знизилася захворюваність на кір і кишкові інфекції

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    В Одесі знизилася захворюваність на кір і кишкові інфекції

    Морська вода на пляжах відповідає нормам

    За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», минулого тижня захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі знизилася на 5%, порівняно з попереднім тижнем. 

    За тиждень на гострі кишкові інфекції захворіли 443 одесити, з яких 72% склали діти, більшість - у віці 1-4-х років. Захворюваність на гострі кишкові інфекції серед дітей знизилася на 9,4%. Більшість випадків захворювань пов'язані із вживанням готових домашніх страв з порушенням технології приготування і зберігання, немитих овочів і фруктів. 

    Захворюваність на кір в Одесі минулого тижня знизилася на 22,7%, порівняно з попереднім тижнем, і склала 17 випадків, у тому числі 8 дітей у віці до 17 років. 

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    Найбільшу кількість хворих на кір зареєстровано серед дітей у віці 1-4-х років і дорослих. Серед усіх хворих на кір протягом 2018 року одеситів переважна більшість - 87,2% - жодного разу не були щеплені від кору. 

    У всіх дитячих міських поліклініках Одеси є вакцина КПК «Пріорікс» бельгійського виробництва, що забезпечує ефективний захист від кору, паротиту та краснухи. Вакцинація від кору в Україні проводиться у 12 місяців і 6 років. Якщо дитина не щеплена відповідно до віку, слід звернутися до дільничного педіатра для вакцинації. 

    Захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі знаходиться на сезонному рівні і не перевищує епідемічний поріг. 

    З метою проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 22 проби на санітарно-мікробіологічні показники і 15 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам. 

    У зонах рекреації морського водокористування на міських пляжах Одеси відібрані 60 проб морської води для визначення мікробіологічних показників. Всі проби відповідають нормативним вимогам. 
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