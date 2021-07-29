В Одесі невідомий ножем поранив водія тролейбуса
Нападника затримали поліцейські, які проїжджали повз
В Одесі невідомий чоловік напав із ножем на кондукторку тролейбуса та поранив водія, який заступився за жінку. Про це розповів прессекретар комунального підприємства «Одесміськелектротранс» Ростислав Баклаженко в коментарі «Суспільному».
За його словами, інцидент трапився приблизно о 15:00 28 липня на кінцевій зупинці тролейбусних маршрутів №2 та №3 у парку ім. Шевченка.
«Тролейбус стояв на зупинці та очікував на пасажирів, в цей час якийсь чоловік з ножем, якому щось не сподобалося, почав чіплятися та нападати на кондукторку. Водій іншого тролейбусу, який під'їжджав до зупинки, вискочив та вступився за жінку, сталася бійка і йому порізали руки», – пояснив Баклаженко.
Він додав, що нападника затримали поліцейські, які проїжджали повз.Водію надали медичну допомогу.
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