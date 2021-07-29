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    В Одесі невідомий ножем поранив водія тролейбуса

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    Нападник порізав руку водієві тролейбуса - В Одесі невідомий ножем поранив водія тролейбуса
    Нападник порізав руку водієві тролейбуса
    Фото poltava.to

    Нападника затримали поліцейські, які проїжджали повз

    В Одесі невідомий чоловік напав із ножем на кондукторку тролейбуса та поранив водія, який заступився за жінку. Про це розповів прессекретар комунального підприємства «Одесміськелектротранс» Ростислав Баклаженко в коментарі «Суспільному».

    За його словами, інцидент трапився приблизно о 15:00 28 липня на кінцевій зупинці тролейбусних маршрутів №2 та №3 у парку ім. Шевченка.

    «Тролейбус стояв на зупинці та очікував на пасажирів, в цей час якийсь чоловік з ножем, якому щось не сподобалося, почав чіплятися та нападати на кондукторку. Водій іншого тролейбусу, який під'їжджав до зупинки, вискочив та вступився за жінку, сталася бійка і йому порізали руки», – пояснив Баклаженко.

    Він додав, що нападника затримали поліцейські, які проїжджали повз.Водію надали медичну допомогу.

    Нагадаємо, у Києві чоловік із ножем кидався на перехожих.

    Нещодавно в аеропорту «Київ» столичні поліцейські затримали пасажира, який із ножем накинувся на спецпризначенця.

    До слова, правоохоронці Житомирської області викрили трьох осіб, причетних до побиття й пограбування увечері 24 липня депутата Коростенської міської ради від «Слуги народу» Андрія Недашківського.

    Теги: зброя Одеса напад пограбування
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    В Одесі невідомий ножем поранив водія тролейбуса