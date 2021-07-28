Над прірвою. В Одесі через негоду будинок може зірватись в нікуди (відео)
Мешканці бояться, що через декілька днів може будинок може поглинути прірва
В Одесі приватний будинок завис над величезною прірвою. Через нищівні зливи тут земля провалилась у катакомби. Про це інформує 24 канал.
Діра в землі сягає двадцяти метрів у глибину та двадцяти метрів у ширину. Коли страшний буревій почав шматувати місто, потоки води ринули в город пані Лідії.
Вся маса провалилася у катакомби, на яких побудований Суворівський район Одеси.
Стихія знищила паркан, дерева та все, що там росло. Власниця будинку пригадала, що раніше на місці провалля росли вишні та персики. А тепер город поволі сунеться в провалля.
«Двадцять років тут стояв лежак, а тепер його знесло у море», – розповіла жінка.
За словами одеситки, у 1950 – 1960-х роках на цій ділянці була велика катакомба. Мешканці бояться, що через декілька днів може провалитися і сам будинок. Власниця будинку із чоловіком змушені продовжувати жити над проваллям, адже піти їм більше нікуди.
Комісія міськради побувала на місці «повзучої катастрофи». Однак коли саме приступлять до роботи – чиновники не знають, оскільки комунальники не встигають ліквідувати наслідки буревію, який наробив лиха по всьому місту.
Додамо, що в ніч на 22 липня 2021 року в Одесі випало опадів більше двомісячної норми. Місячна норма становить 45 літрів на 1 кв.м, за ніч у місті випало близько 101 літра на 1 кв.м.
Додамо, що внаслідок потужної зливи Одесу накрила повінь.
Зазначимо, що нещодавно Одещину побив град розміром з куряче яйце (фото).