На Оболоні через вибух електромопеда загорілись автівки (відео)
Рятувальники вчасно ліквідували загорання автомобілів
У ніч на 22 липня на Оболонському проспекті, 22В сталася пожежа: палали одразу два припарковані автомобілі. Про це повідомляє «Київ оперативний».
За інформацією свідків, пожежа почалася з того, що до будинку під’їхав саморобний електромопед, в якого сталося коротке замикання і вибух, що і стало причиною пожежі.
На місце пожежі прибули рятувальники ДСНС, які ліквідували загорання.
У коментарях під дописом свідки повідомляють, що в одній із автівок, що загорілися, газова установка. Якби вогнеборці вчасно не ліквідували пожежу, то стався б вибух.
Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, 11 липня на території підприємства на пров. Куренівському, 15-А в Оболонському районі Києва згоріли три екскаватори JCB.
14 липня на вул. Закревського, 30-А у Деснянському районі столиці сталося загорання вантажного автомобіля, припаркованого на узбіччі.