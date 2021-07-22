На Оболоні через вибух електромопеда загорілись автівки (відео)

Рятувальники вчасно ліквідували загорання автомобілів

У ніч на 22 липня на Оболонському проспекті, 22В сталася пожежа: палали одразу два припарковані автомобілі. Про це повідомляє «Київ оперативний».

За інформацією свідків, пожежа почалася з того, що до будинку під’їхав саморобний електромопед, в якого сталося коротке замикання і вибух, що і стало причиною пожежі.

На місце пожежі прибули рятувальники ДСНС, які ліквідували загорання.

У коментарях під дописом свідки повідомляють, що в одній із автівок, що загорілися, газова установка. Якби вогнеборці вчасно не ліквідували пожежу, то стався б вибух.

Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 11 липня на території підприємства на пров. Куренівському, 15-А в Оболонському районі Києва згоріли три екскаватори JCB.

14 липня на вул. Закревського, 30-А у Деснянському районі столиці сталося загорання вантажного автомобіля, припаркованого на узбіччі.