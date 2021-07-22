  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Оболоні через вибух електромопеда загорілись автівки (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вогонь пошкодив два автомобілі - На Оболоні через вибух електромопеда загорілись автівки (відео)
    Вогонь пошкодив два автомобілі
    Фото: скріншот із відео

    Рятувальники вчасно ліквідували загорання автомобілів

    У ніч на 22 липня на Оболонському проспекті, 22В сталася пожежа: палали одразу два припарковані автомобілі. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    За інформацією свідків, пожежа почалася з того, що до будинку під’їхав саморобний електромопед, в якого сталося коротке замикання і вибух, що і стало причиною пожежі.

    На місце пожежі прибули рятувальники ДСНС, які ліквідували загорання.

    У коментарях під дописом свідки повідомляють, що в одній із автівок, що загорілися, газова установка. Якби вогнеборці вчасно не ліквідували пожежу, то стався б вибух.

    Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

    Нагадаємо, 11 липня на території підприємства на пров. Куренівському, 15-А в Оболонському районі Києва згоріли три екскаватори JCB.

    14 липня на вул. Закревського, 30-А у Деснянському районі столиці сталося загорання вантажного автомобіля, припаркованого на узбіччі.

    Теги: пожежа вибух Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Оболоні через вибух електромопеда загорілись автівки (відео)